В США предлагают России и Украине договариваться без участия Запада
2022-10-11
22:52
В Государственном департамента США считают, что Москва и Киев должны договариваться друг с другом без участия западных посредников.
Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что диалог по мирному урегулированию в конечном итоге должны вести Москва и Киев, без участия западных посредников.
Такое заявление дипломат сделал, комментируя слова глава внешней дипломатии России Сергея Лаврова о готовности Москвы вести диалог с Западом по украинскому вопросу.
"Это в конечном итоге должны быть переговоры России и Украины", — сказал Прайс.
Нед Прайс подчеркнул, что если Москва действительно хочет мирных переговоров с Киевом, то она должна прекратить бомбить украинские города, в противном случае, все это "просто пустые слова".
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»
Хлое Кардашьян сделали срочную операцию по удалению опухоли на лице
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Вупи Голдберг снимется в продолжении фильма из 1990-х «Действуй, сестра»
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации