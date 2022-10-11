В США предлагают России и Украине договариваться без участия Запада

В Государственном департамента США считают, что Москва и Киев должны договариваться друг с другом без участия западных посредников.

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что диалог по мирному урегулированию в конечном итоге должны вести Москва и Киев, без участия западных посредников.

Такое заявление дипломат сделал, комментируя слова глава внешней дипломатии России Сергея Лаврова о готовности Москвы вести диалог с Западом по украинскому вопросу.

"Это в конечном итоге должны быть переговоры России и Украины", — сказал Прайс.

Нед Прайс подчеркнул, что если Москва действительно хочет мирных переговоров с Киевом, то она должна прекратить бомбить украинские города, в противном случае, все это "просто пустые слова".