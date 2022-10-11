Глава Энергодара Волга опроверг слухи о покушении на себя
2022-10-11
23:00
Возглавляющий военно-гражданскую администрацию Энергодара Александр Волга утверждает, что покушение на его жизнь никем не совершалось.
11 октября лидер ВГА Энергодара Александр Волга записал видеообращение, в котором заявил, что украинские новостные ресурсы намеренно распространяют ложную информацию о том, что на него было совершено успешное покушения. По словам Волги, СМИ Украины тиражируют фейковые статьи о том, что политик был тяжело ранен и находится в критическом состоянии.
Вместе с тем Александр Волга отчётливо показал своё лицо в видеообращении, заверив, что его состоянию здоровья ничего не угрожает, покушения не было, а власть в Энергодаре до сих пор представляет он сам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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