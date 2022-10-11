Илон Маск не считает нужным подключаться к диалогу России и Украины
2022-10-11
23:03
Американский миллиардер заявил, что не видит смысла подключаться к вопросу мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
Отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter Илон Маск заявил, что не видит смысла подключаться к вопросу мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
"Сейчас у сторон вообще нет точек соприкосновения", — написал миллиардер.
Ранее Маск уже становился объектом критики, когда предложил проголосовать в социальной сети за четыре варианта мирного урегулирования конфликта. Один из которых предполагал сохранение за Россией Крыма и проведения референдумов с участием иностранных наблюдателей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Опубликовано: Максим Алексеев
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