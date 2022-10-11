Слуцкий выступил с предложением к НАТО о самороспуске из-за неизбежной победы РФ
2022-10-11
23:04
Представитель Госдумы Леонид Слуцкий обратился к лидерам стран-участниц Североатлантического альянса, предложив им самостоятельно распустить организацию.
Лидер российской фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий утверждает, что победа армии России в спецоперации является неизбежной, о чём прекрасно осведомлены представители НАТО. По мнению Слуцкого, главы государств Североатлантического альянса должны задуматься о самороспуске данного военно-политического блока.
Также Леонид Слуцкий напомнил, что Россия ожидает результатов расследования диверсий на газопроводах "Северный поток", и в случае доказанности причастности НАТО к терактам Москва неизбежно призовёт Североатлантический альянс к ответу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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