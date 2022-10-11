Успенская чуть не угодила в больницу на нервной почве

2022-10-11

23:07

У известной исполнительницы Любови Успенской случился нервный срыв из-за ситуации в государстве. Она едва не угодила в больницу. Медицинская помощь и лекарства вывели знаменитость из опасного состояния.

Любовь Успенская призналась, что очень остро реагирует на сложную обстановку в государстве. Накануне певица перенесла нервный срыв. 

Выйти из этого нехорошего состояния ей помогли только лекарства и врачи. Об этом сообщает портал BLITZ+.

Знаменитость пожаловалась: "Я чуть в больницу не попала, понимаете? Вчера думала, что попаду. Нервное состояние для меня губительно".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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