Успенская чуть не угодила в больницу на нервной почве

У известной исполнительницы Любови Успенской случился нервный срыв из-за ситуации в государстве. Она едва не угодила в больницу. Медицинская помощь и лекарства вывели знаменитость из опасного состояния.

Любовь Успенская призналась, что очень остро реагирует на сложную обстановку в государстве. Накануне певица перенесла нервный срыв.

Выйти из этого нехорошего состояния ей помогли только лекарства и врачи. Об этом сообщает портал BLITZ+.

Знаменитость пожаловалась: "Я чуть в больницу не попала, понимаете? Вчера думала, что попаду. Нервное состояние для меня губительно".