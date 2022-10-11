Илон Маск отказался быть посредником в переговорах между Россией и Украиной

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не станет участвовать в новых переговорах между представителями Москвы и Киева.

Генеральный директор корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на вопрос пользователя Twitter о том, готов ли бизнесмен стать посредником в новом раунде мирных переговоров между Россией и Украиной в случае их возобновления. Маск публично признался, что не станет способствовать урегулированию украинского конфликта таким образом.

Позднее Илон Маск пояснил своё решение, отметив, что в настоящий момент он не наблюдает предпосылок для того, чтобы Украина и Россия вновь сели за стол переговоров.