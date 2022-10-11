Илон Маск отказался быть посредником в переговорах между Россией и Украиной
2022-10-11
23:09
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не станет участвовать в новых переговорах между представителями Москвы и Киева.
Генеральный директор корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на вопрос пользователя Twitter о том, готов ли бизнесмен стать посредником в новом раунде мирных переговоров между Россией и Украиной в случае их возобновления. Маск публично признался, что не станет способствовать урегулированию украинского конфликта таким образом.
Позднее Илон Маск пояснил своё решение, отметив, что в настоящий момент он не наблюдает предпосылок для того, чтобы Украина и Россия вновь сели за стол переговоров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»
Хлое Кардашьян сделали срочную операцию по удалению опухоли на лице
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Вупи Голдберг снимется в продолжении фильма из 1990-х «Действуй, сестра»
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации