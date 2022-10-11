Джиджи Хадид намекнула на расставание с Ди Каприо
2022-10-11
23:16
Модель Джиджи Хадид прибыла на вечеринку совсем одна, чем спровоцировала слухи о разрыве с Леонардо Ди Каприо.
Модель Джиджи Хадид пришла на светское мероприятие совсем одна, что стало причиной возникновения слухов о её расставании с голливудским актёром Леонардо Ди Каприо.
Фанаты знаменитости встревожились не на шутку, увидев звезду подиума в одиночестве на торжестве по случаю дня рождения Беллы Хадид.
Отсутствие Ди Каприо на празднике заставило задуматься и представителей СМИ, наблюдающих за отношениями знаменитостей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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