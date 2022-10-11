Звезда сериала Сваты Королева осудила свою экранную дочь Кошмал за реакцию на взрыв на Крымском мосту
2022-10-11
23:25
Инна Королёва осудила свою коллегу по сериалу "Сваты" Анну Кошмал за злорадство по поводу взрыва на Крымском мосту.
Актриса Инна Королева осудила свою экранную дочь по сериалу "Сваты", радующуюся теракту на Крымском мосту и смерти 4-ых человек, заявив, что человек искусства не может быть столь циничным и бесчеловечным.
Артистка прокомментировала Woman.ru: "Я считаю это недопустимым и бесчеловечным. Здравомыслящий человек не может этому радоваться. Я просто этого не понимаю и чувствую большое расстройство.
Я не ожидала. Не понимаю. Я не могу радоваться чужому горю, это бесчеловечно. Это не только потеря человеческого облика, но и морали, этики, воспитания и культуры. И после этого называть себя человеком искусства недопустимо".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»
Хлое Кардашьян сделали срочную операцию по удалению опухоли на лице
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Вупи Голдберг снимется в продолжении фильма из 1990-х «Действуй, сестра»
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации