Пугачёва стала подыскивать новую школу для Лизы и Гарри в Израиле

Певица Алла Пугачёва занялась поиском учебного заведения для своих младших наследников в Израиле.

Алла Пугачева начала поиски новой школы для Лизы и Гарри в Израиле.

Алла Борисовна выбирает из нескольких образовательных учреждений, находящихся в городах Герцлия и Тель-Авив, о чём сообщает издание "Дни.ру".

По имеющимся данным, знаменитость не намерена обучать наследников в самой престижной школе при посольстве РФ в Израиле. Стоимость обучения в Израиле в несколько раз меньше, чем в российских элитных гимназиях.