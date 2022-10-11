Пугачёва стала подыскивать новую школу для Лизы и Гарри в Израиле
2022-10-11
23:37
Певица Алла Пугачёва занялась поиском учебного заведения для своих младших наследников в Израиле.
Алла Пугачева начала поиски новой школы для Лизы и Гарри в Израиле.
Алла Борисовна выбирает из нескольких образовательных учреждений, находящихся в городах Герцлия и Тель-Авив, о чём сообщает издание "Дни.ру".
По имеющимся данным, знаменитость не намерена обучать наследников в самой престижной школе при посольстве РФ в Израиле. Стоимость обучения в Израиле в несколько раз меньше, чем в российских элитных гимназиях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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