Пугачёва объявилась на концерте Земфиры в Тель-Авиве
2022-10-12
09:19
Аллу Пугачеву присутствующие могли наблюдать на концерте Земфиры в Тель-Авиве. Совместный снимок певиц опубликовала в сети актриса Рената Литвинова.
Алла Пугачева засветилась на выступлении Земфиры в столице Израиля, которое прошло в рамках европейских гастролей певицы.
С начала мероприятия появились слухи, что на концерт прибудет Пугачева.
Через пару часов приятельница Земфиры, актриса Рената Литвинова разместила совместный снимок артисток в своём Телеграм-канале.
Под фото Литвинова написала: "Две звезды. После концерта".
Пугачёва на фотографии светится от счастья.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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