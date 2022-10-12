Пугачёва объявилась на концерте Земфиры в Тель-Авиве

2022-10-12

09:19

Аллу Пугачеву присутствующие могли наблюдать на концерте Земфиры в Тель-Авиве. Совместный снимок певиц опубликовала в сети актриса Рената Литвинова.

Алла Пугачева засветилась на выступлении Земфиры в столице Израиля, которое прошло в рамках европейских гастролей певицы.

С начала мероприятия появились слухи, что на концерт прибудет Пугачева.

Через пару часов приятельница Земфиры, актриса Рената Литвинова разместила совместный снимок артисток в своём Телеграм-канале.

Под фото Литвинова написала: "Две звезды. После концерта".

Пугачёва на фотографии светится от счастья.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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