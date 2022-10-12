Костенко отреагировала на информацию о её разводе с Тарасовым в соцсетях

Модель Анастасия Костенко умело "отбивает" все слухи о её расставании с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Модель Анастасия Костенко опровергла информацию о разрыве отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Молодая женщина отреагировала на слухи о разводе, а также поделилась радостью материнства: "Где вы прочли, что я свободна от мужа? Ну, вы даете!

Я завершила ГВ (грудное вскармливание). Планировала чуть раньше, но сам организм уже кричал "хватит!“ Это было чудесное время, но пора идти дальше. Тем более, что Алексей любит есть то, что едим мы".