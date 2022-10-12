GT: в ходе спецоперации Россия спасает Европу от превращения в вассала США
2022-10-12
11:51
Издание Global Times рассказало о двух сценариях развития украинского конфликта.
Китайская газета Global Times утверждает, что в ходе российской спецоперации существует два возможных сценария развития событий в Европе, которая сейчас не высказывает самостоятельной позиции, поскольку подчинена интересам США против собственной воли.
По мнению публицистов GT, Россия может спасти европейские державы от превращения в вассала Соединённых Штатов, наладив диалог между Москвой и Брюсселем. В противном случае европейский регион расколется на две части, одна из которых встанет на сторону РФ, а вторая продолжит подчиняться американскому правительству.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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