Депутат Госдумы от «Единой России» Петрунин умер в 46 лет после тяжёлой болезни
2022-10-12
12:11
Российский депутат Государственной думы Николай Петрунин скончался на 47-ом году жизни.
12 октября информагентство ТАСС сообщило, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике и представитель политической фракции "Единая Россия" Николай Петрунин скончался в возрасте 46 лет. В сообщении Государственной думы утверждается, что Петрунин умер в результате долгой борьбы с тяжёлой болезнью.
Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин лично прокомментировал гибель Николая Петрунина, почтив его память и выразив соболезнования родным и друзьям погибшего.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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