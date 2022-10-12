Депутат Госдумы от «Единой России» Петрунин умер в 46 лет после тяжёлой болезни

2022-10-12

12:11

Российский депутат Государственной думы Николай Петрунин скончался на 47-ом году жизни.

12 октября информагентство ТАСС сообщило, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике и представитель политической фракции "Единая Россия" Николай Петрунин скончался в возрасте 46 лет. В сообщении Государственной думы утверждается, что Петрунин умер в результате долгой борьбы с тяжёлой болезнью.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин лично прокомментировал гибель Николая Петрунина, почтив его память и выразив соболезнования родным и друзьям погибшего.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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