Краснов: мобилизационная система России требует модернизации

Российский Генпрокурор Игорь Краснов заявил о необходимости модернизации системы частичной мобилизации в стране.

Днём среды Генеральный прокурор России Игорь Краснов публично заявил, что считает целесообразным модернизировать сложившуюся в стране систему частичной мобилизации. По мнению Краснова, для наибольшей эффективности отбора призываемых следует задействовать высокоинтеллектуальные технологии.

Также Игорь Краснов посоветовал не взваливать всю ответственность за случаи неправомерных призывов в России во время частичной мобилизации на военные комиссариаты.