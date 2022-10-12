Краснов: мобилизационная система России требует модернизации
2022-10-12
12:15
Российский Генпрокурор Игорь Краснов заявил о необходимости модернизации системы частичной мобилизации в стране.
Днём среды Генеральный прокурор России Игорь Краснов публично заявил, что считает целесообразным модернизировать сложившуюся в стране систему частичной мобилизации. По мнению Краснова, для наибольшей эффективности отбора призываемых следует задействовать высокоинтеллектуальные технологии.
Также Игорь Краснов посоветовал не взваливать всю ответственность за случаи неправомерных призывов в России во время частичной мобилизации на военные комиссариаты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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