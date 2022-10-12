Краснов: мобилизационная система России требует модернизации

2022-10-12

12:15

Российский Генпрокурор Игорь Краснов заявил о необходимости модернизации системы частичной мобилизации в стране.

Днём среды Генеральный прокурор России Игорь Краснов публично заявил, что считает целесообразным модернизировать сложившуюся в стране систему частичной мобилизации. По мнению Краснова, для наибольшей эффективности отбора призываемых следует задействовать высокоинтеллектуальные технологии.

Также Игорь Краснов посоветовал не взваливать всю ответственность за случаи неправомерных призывов в России во время частичной мобилизации на военные комиссариаты.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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