Иванов: в Свердловской области России умер четвёртый мобилизованный

Российский депутат Максим Иванов сообщил о гибели четвёртого мобилизованного россиянина.

12 октября думский депутат Максим Иванова, занимающийся контролем обстановки на Урале, публично заявил, что в военно-учебном центре Свердловской области РФ умер уже четвёртый мужчина, призванный в рамках частичной мобилизации в России.

По словам Иванова, скончавшийся россиянин пожаловался медикам на плохое самочувствие и общее ухудшение состояния здоровья, после чего у него остановилось сердце. Врачи смогли четырежды вернуть мужчину к жизни, однако в конечном итоге пациент окончательно умер.