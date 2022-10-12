Иванов: в Свердловской области России умер четвёртый мобилизованный
2022-10-12
12:18
Российский депутат Максим Иванов сообщил о гибели четвёртого мобилизованного россиянина.
12 октября думский депутат Максим Иванова, занимающийся контролем обстановки на Урале, публично заявил, что в военно-учебном центре Свердловской области РФ умер уже четвёртый мужчина, призванный в рамках частичной мобилизации в России.
По словам Иванова, скончавшийся россиянин пожаловался медикам на плохое самочувствие и общее ухудшение состояния здоровья, после чего у него остановилось сердце. Врачи смогли четырежды вернуть мужчину к жизни, однако в конечном итоге пациент окончательно умер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
PERN: на нитке газопровода «Дружба» в Польше обнаружена утечка
Продюсер Рудченко назвал Ветлицкую, поддержавшую Пугачёву, сбитым лётчиком
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
Новак: информацию о сроках восстановления «Северных потоков» никто не даст
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы