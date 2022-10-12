Иванов: в Свердловской области России умер четвёртый мобилизованный

2022-10-12

12:18

Российский депутат Максим Иванов сообщил о гибели четвёртого мобилизованного россиянина.

12 октября думский депутат Максим Иванова, занимающийся контролем обстановки на Урале, публично заявил, что в военно-учебном центре Свердловской области РФ умер уже четвёртый мужчина, призванный в рамках частичной мобилизации в России.

По словам Иванова, скончавшийся россиянин пожаловался медикам на плохое самочувствие и общее ухудшение состояния здоровья, после чего у него остановилось сердце. Врачи смогли четырежды вернуть мужчину к жизни, однако в конечном итоге пациент окончательно умер.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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