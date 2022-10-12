Худяков отреагировал на высказывание Земфиры против спецоперации со сцены на Кипре
2022-10-12
12:25
Экс-депутат ГД РФ Роман Худяков отреагировал на высказывание певицы Земфиры против спецоперации России в Украине.
Покинувшая Россию рок-певица Земфира продолжает успешно выступать за границей. На высказывание артистки против спецоперации со сцены Кипра отреагировал экс-депутат ГД Роман Худяков.
Политик заявил, что исполнительница ведет себя так, будто "у нее голова отравлена наркотиками или же ранняя стадия деменции".
В своём Телеграм-канале Худяков написал: "Земфиру Рамазанову, звезду 90-х, которая по-прежнему считает себя "звездой", хотя давно уже утратила всякий талант, даже жалко немного".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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