SHAMAN отрицает близкие отношения с Пугачёвой
2022-10-12
12:35
Исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, утверждает, что никогда не был близко знаком со своей коллегой по сцене Аллой Пугачёвой.
Отечественный певец SHAMAN заявил, что судьба свела его с Аллой Пугачевой только во время съемок проекта "Фактор А».
Артист утверждает, что не набивался в друзья к Алле Борисовне, так как решил пробиться в шоу-бизнеса сам. Артист отметил, что у него нет даже номера телефона Пугачёвой.
В интервью Teleprogramma.pro он высказался по поводу: "Особенного общения не было. Мы виделись исключительно в рамках шоу ("Фактор А") на генеральных репетициях перед самой съемкой, - Алла Борисовна приходила и осматривала".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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