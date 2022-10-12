SHAMAN отрицает близкие отношения с Пугачёвой

Исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, утверждает, что никогда не был близко знаком со своей коллегой по сцене Аллой Пугачёвой.

Отечественный певец SHAMAN заявил, что судьба свела его с Аллой Пугачевой только во время съемок проекта "Фактор А».

Артист утверждает, что не набивался в друзья к Алле Борисовне, так как решил пробиться в шоу-бизнеса сам. Артист отметил, что у него нет даже номера телефона Пугачёвой.

В интервью Teleprogramma.pro он высказался по поводу: "Особенного общения не было. Мы виделись исключительно в рамках шоу ("Фактор А") на генеральных репетициях перед самой съемкой, - Алла Борисовна приходила и осматривала".