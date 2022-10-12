Прилепин отпустил шутку в адрес Пугачёвой и Собчак, посетивших концерт Земфиры в Тель-Авиве, в своём Телеграм-канале

Писатель Захар Прилепин тонко пошутил над Аллой Пугачёвой и Ксенией Собчак, которые пришли на концерт Земфиры в Израиле.

Захар Прилепин прокомментировал новость о том, что Алла Пугачева в компании журналистки Ксении Собчак пришла на выступление Земфиры в Тель-Авиве.

По словам писателя, сочетание этих имен, фамилий и местонахождения звёзд описывает что-то трагическое.

Прилепин поделился соображениями по поводу в своём Телеграм-канале: "Алла Пугачева с Ксенией Собчак пришли на концерт Земфиры в израильском Тель-Авиве. Звучит то ли как фельетон Чехова, то ли как трагедия Софокла. Так сразу и не поймешь".