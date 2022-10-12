Bloomberg: Илон Маск выпустил парфюм с запахом жженых волос по $100 за флакон

Американский предприниматель Илон Маск запустил в продажу собственный парфюм со специфическим ароматом.

12 октября газета Bloomberg сообщила, что основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск запустил в продажу духи собственного производства с ароматом жженых волос стоимостью в сто долларов за один флакон. По словам самого Маска, распространяющие его парфюм компании уже сумели продать свыше десяти тысяч экземпляров флаконов.

Также Илон Маск остроумно пошутил о том, что его занятия парфюмерией были вопросом времени, поскольку его фамилия созвучна с английским словом musk, что переводится как "мускус", часто являющийся одной из основной нотой многих ароматов.