Новак: информацию о сроках восстановления «Северных потоков» никто не даст
2022-10-12
13:07
Российский вице-премьер Александр Новак отказался раскрывать данные о потенциальных сроках восстановления газопроводов "Северный поток".
Днём 12 октября вице-премьер России Александр Новак пообщался с журналистами российского информагентства "РИА Новости", где публично признал, что на текущий момент никто в мире не в состоянии дать точной информации о возможных сроках восстановления работы российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Новак подчеркнул, что для изучения возможности запуска данных трубопроводов Россия должна провести собственное расследование, однако этому мешает правительство Швеции и другие западные страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
PERN: на нитке газопровода «Дружба» в Польше обнаружена утечка
Продюсер Рудченко назвал Ветлицкую, поддержавшую Пугачёву, сбитым лётчиком
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
Новак: информацию о сроках восстановления «Северных потоков» никто не даст
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы