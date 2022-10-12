Новак: информацию о сроках восстановления «Северных потоков» никто не даст

Российский вице-премьер Александр Новак отказался раскрывать данные о потенциальных сроках восстановления газопроводов "Северный поток".

Днём 12 октября вице-премьер России Александр Новак пообщался с журналистами российского информагентства "РИА Новости", где публично признал, что на текущий момент никто в мире не в состоянии дать точной информации о возможных сроках восстановления работы российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Новак подчеркнул, что для изучения возможности запуска данных трубопроводов Россия должна провести собственное расследование, однако этому мешает правительство Швеции и другие западные страны.