Politico: власти Львова запасаются «буржуйками» на зиму из-за новых ударов России
2022-10-12
13:11
Издание Politico сообщает, что львовская администрация пополняет запасы печек-буржуек из-за новых ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре региона.
12 октября журналисты американской газеты Politico опубликовали сведения о том, что администрация Львовской области закупила 600 новых печей-буржуек из металла для распределения их по городу и всему региону, поскольку за последние два дня российские ракетные удары нанесли критические повреждения энергетической инфраструктуре Львова.
Днём ранее пресс-служба Минэнерго Украины сообщила, что за минувшие два дня массированных ракетных ударов со стороны России свыше тридцати процентов объектов энергетики страны были выведены из строя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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