Маск продал 10 000 духов Burnt Hair собственного производства всего за сутки
2022-10-12
13:24
Миллиардер Илон Маск - теперь и крупный игрок на парфюмерном рынке. Всего за день поступило 10 000 заказов на его духи "Burnt Hair ".
Мегауспешный бизнесмен из США Илон Маск теперь стал ещё и крупным игроком на парфюмерном рынке. Всего за 24 часа духи его производства с оригинальным названием "Burnt Hair" ("жжённые волосы") заказали более 10 000 клиентов.
Маск, описывая свой парфюм, утверждает, что это "лучший аромат на Земле".
"Burnt Hair" появятся на прилавках только в следующем году. Стоимость их "просто смешная" - 104,95 евро за запах жженых волос.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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