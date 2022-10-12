Никита Пресняков находится в Эстонии в настоящее время

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков пересёк границу с Эстонией на 3-ий день после объявления о частичной мобилизации в РФ.

Никита Пресняков пешком пересек границу с Эстонией на 3-ий день после объявления начала частичной мобилизации, о чём сообщает "СтарХит".

Пресняков младший мог поступить так во избежание очередей.

Виза внуку Аллы Пугачёвой не понадобилась, так как у него имеется гражданство Литвы. Куда отправился исполнитель дальше, неизвестно.

Никаких комментариев по поводу сам Пресняков не давал.