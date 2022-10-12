Никита Пресняков находится в Эстонии в настоящее время
2022-10-12
13:34
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков пересёк границу с Эстонией на 3-ий день после объявления о частичной мобилизации в РФ.
Никита Пресняков пешком пересек границу с Эстонией на 3-ий день после объявления начала частичной мобилизации, о чём сообщает "СтарХит".
Пресняков младший мог поступить так во избежание очередей.
Виза внуку Аллы Пугачёвой не понадобилась, так как у него имеется гражданство Литвы. Куда отправился исполнитель дальше, неизвестно.
Никаких комментариев по поводу сам Пресняков не давал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
PERN: на нитке газопровода «Дружба» в Польше обнаружена утечка
SHAMAN рассказал об общении с дочерью от предыдущего брака
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
Американского актера Билла Мюррея заподозрили в сексуальных домогательствах
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы