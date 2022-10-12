ЕС согласовал непризнание паспортов РФ на экс-территориях Украины и Грузии

2022-10-12

13:42

Постоянные представители Евросоюза согласовали закон о непризнании российских паспортов, которые были выданы на бывших территориях Грузии и Украины.

В среду состоялось заседание постпредов Евросоюза с названием COREPER II, в рамках которого политики согласовали закон о непризнании паспортов Российской Федерации, которые были выданы на территориях, ранее входивших в состав Украины и Грузии. В мотивировочной части данного постановление ЕС утверждается, что Брюссель считает данные земли оккупированными Россией.

В заявлении Европейского союза также отмечается, что по данным российским паспортам не будут выдаваться визы шенгенского образца для поездок по странам ЕС.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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