ЕС согласовал непризнание паспортов РФ на экс-территориях Украины и Грузии

Постоянные представители Евросоюза согласовали закон о непризнании российских паспортов, которые были выданы на бывших территориях Грузии и Украины.

В среду состоялось заседание постпредов Евросоюза с названием COREPER II, в рамках которого политики согласовали закон о непризнании паспортов Российской Федерации, которые были выданы на территориях, ранее входивших в состав Украины и Грузии. В мотивировочной части данного постановление ЕС утверждается, что Брюссель считает данные земли оккупированными Россией.

В заявлении Европейского союза также отмечается, что по данным российским паспортам не будут выдаваться визы шенгенского образца для поездок по странам ЕС.