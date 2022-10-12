Экс-супруга Пьера Нарцисса Калачёва утверждает, что не хотела жить после смерти артиста

Бывшая жена покойного Пьера Нарцисса Валерия Калачёва рассказала, что тяжело переживала кончину музыканта. Она долго не могла оправиться от потери.

Экс-супруга покойного исполнителя Пьера Нарцисса Валерия Калачёва поведала о совместной жизни с артистом, отметив, что его кончина стала для нее большим ударом, о чём пишет "PROZVEZD".

Калачева вспоминает, что жизнь с музыкантом лёгкой не назовёшь.

Пьер Нарцисс любил выпить, изменял жене и даже поднимал на нее руку. Развод супруги оформили в 2017 году спустя 15 лет брака. У них есть совместная дочь Каролина-Кристель, которая после расставания осталась жить с матерью.

Калачева поведала, что долго не могла оправиться от смерти бывшего возлюбленного, пока покойный не стал приходить ей во снах и уговаривать жить дальше.