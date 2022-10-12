Экс-супруга Пьера Нарцисса Калачёва утверждает, что не хотела жить после смерти артиста
2022-10-12
13:48
Бывшая жена покойного Пьера Нарцисса Валерия Калачёва рассказала, что тяжело переживала кончину музыканта. Она долго не могла оправиться от потери.
Экс-супруга покойного исполнителя Пьера Нарцисса Валерия Калачёва поведала о совместной жизни с артистом, отметив, что его кончина стала для нее большим ударом, о чём пишет "PROZVEZD".
Калачева вспоминает, что жизнь с музыкантом лёгкой не назовёшь.
Пьер Нарцисс любил выпить, изменял жене и даже поднимал на нее руку. Развод супруги оформили в 2017 году спустя 15 лет брака. У них есть совместная дочь Каролина-Кристель, которая после расставания осталась жить с матерью.
Калачева поведала, что долго не могла оправиться от смерти бывшего возлюбленного, пока покойный не стал приходить ей во снах и уговаривать жить дальше.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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