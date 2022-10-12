Путин: взорвавшие «Северные потоки» хотят разорвать связь Европы с Россией

Владимир Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма, который был направлен не только против России.

12 октября Владимир Путин сообщил, что следствие признало диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма, за которым стоят те, кто действительно получает выгоду от таких действий. По мнению Путина, взорвавшие российские газопроводы хотят разорвать связь Европы с Россией, чтобы самим поставлять энергоресурсы ЕС.

При этом Владимир Путин уверен, что американский газ значительно уступает российскому СПГ как по качестве, так и по ценовой доступности, ввиду чего европейским государствам выгоднее закупать газ у Москвы.