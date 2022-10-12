Путин: страны Запада начнут печатать деньги из-за роста цен на энергию

2022-10-12

14:04

Владимир Путин прогнозирует активизацию работы денежного печатного станка в западных государствах.

12 октября Владимир Путин напомнил, что страны Европейского союза уже неоднократно увеличивали денежную массу путём запуска печатного станка в самые острые годы кризисов. По мнению Путина, так будет и сейчас, когда рыночная стоимость энергоносителей продолжает активный рост и не демонстрирует намёков на скорое падение.

Также Владимир Путин заявил, что за год объём денежной массы в странах Евросоюза рекордно увеличился на один триллион евро, причиной чего является именно рост стоимости газа и нефти.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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