Путин: страны Запада начнут печатать деньги из-за роста цен на энергию

Владимир Путин прогнозирует активизацию работы денежного печатного станка в западных государствах.

12 октября Владимир Путин напомнил, что страны Европейского союза уже неоднократно увеличивали денежную массу путём запуска печатного станка в самые острые годы кризисов. По мнению Путина, так будет и сейчас, когда рыночная стоимость энергоносителей продолжает активный рост и не демонстрирует намёков на скорое падение.

Также Владимир Путин заявил, что за год объём денежной массы в странах Евросоюза рекордно увеличился на один триллион евро, причиной чего является именно рост стоимости газа и нефти.