Путин обвинил Киев в организации политических убийств и чисток
2022-10-12
14:07
Президент РФ Владимир Путин заявил, что действующий киевский режим организует политические убийства и расправы над мирными жителями.
12 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя-2022» заявил, что действующий киевский режим «организует политические убийства, расправы над мирными жителями, не останавливается перед атомным терроризмом».
Путин добавил, что высшее руководство Украины «даже выкладывают это в интернете», а также отметил, что все факты совершённых Зеленским и его соратниками преступлений доказаны и зафиксированы компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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