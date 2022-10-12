Путин обвинил Киев в организации политических убийств и чисток

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действующий киевский режим организует политические убийства и расправы над мирными жителями.

12 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя-2022» заявил, что действующий киевский режим «организует политические убийства, расправы над мирными жителями, не останавливается перед атомным терроризмом».

Путин добавил, что высшее руководство Украины «даже выкладывают это в интернете», а также отметил, что все факты совершённых Зеленским и его соратниками преступлений доказаны и зафиксированы компетентными органами.