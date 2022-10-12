Путин: Киев давно прибегает к террористическим методам и заказным убийствам

Владимир Путин обвинил киевский режим в использовании методов, характерных для запрещённых террористических организаций.

В ходе выступления Владимира Путина от 12.10.22 российский президент сообщил, что представители киевского режима поощряют использование диверсантами ВСУ террористических методик по борьбе с Россией.

По данным Владимира Путина, при прямом указе представителей Киева украинские военные преступники записывают на видео процесс заказных убийств, этнических чисток и расправ над мирными жителями Украины и Донбасса, позднее выкладывая подобные видеоролики в интернет.