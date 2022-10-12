Мобилизованный россиянин умер от передозировки наркотиков в Свердловской области

Российский политик Максим Иванов рассказал о причинах гибели мобилизованного гражданина РФ в учебном центре Свердловской области.

12 октября депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что недавно погибший в Свердловской области россиянин из города Снежинск Челябинской области умер в результате передозировки наркотиков. По данным Иванова, погибший употреблял запрещённые вещества вместе с сослуживцем, который выжил.

Днём ранее стало известно о гибели мобилизованного жителя Снежинска, который пожаловался на плохое самочувствие, позднее скончавшись от остановки работы сердца.