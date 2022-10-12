Мобилизованный россиянин умер от передозировки наркотиков в Свердловской области
2022-10-12
14:13
Российский политик Максим Иванов рассказал о причинах гибели мобилизованного гражданина РФ в учебном центре Свердловской области.
12 октября депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что недавно погибший в Свердловской области россиянин из города Снежинск Челябинской области умер в результате передозировки наркотиков. По данным Иванова, погибший употреблял запрещённые вещества вместе с сослуживцем, который выжил.
Днём ранее стало известно о гибели мобилизованного жителя Снежинска, который пожаловался на плохое самочувствие, позднее скончавшись от остановки работы сердца.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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