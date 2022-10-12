Агутин оказался самым востребованным артистом новогодних огоньков
2022-10-12
14:18
Леонид Агутин - самый востребованный артист на новогодних шоу в этом году. Рейтинг звёзд опубликован организатором концертов Табризом Шахиди.
Известный в России организатор концертов Табриз Шахиди опубликовал в своём Телеграм-канале рейтинг самых востребованных звёзд на предстоящих новогодних шоу.
Он учитывал и число обращений, и статистику, и сколько готовы заплатить клиенты артисту.
Первым в списке знаменитостей, которых желают видеть на новогодних праздниках, оказался Леонид Агутин.
Потом идут "Руки Вверх!", рэпер Баста, певец SHAMAN, Полина Гагарина, МакSим, Сосо Павлиашвили, "Иванушки International", Анна Асти, Филипп Киркоров, Николай Басков.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
PERN: на нитке газопровода «Дружба» в Польше обнаружена утечка
Навка сообщила, что Чернышов вынужден оставить онкобольную Заворотнюк
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
SHAMAN рассказал об общении с дочерью от предыдущего брака
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы