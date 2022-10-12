Агутин оказался самым востребованным артистом новогодних огоньков

Леонид Агутин - самый востребованный артист на новогодних шоу в этом году. Рейтинг звёзд опубликован организатором концертов Табризом Шахиди.

Известный в России организатор концертов Табриз Шахиди опубликовал в своём Телеграм-канале рейтинг самых востребованных звёзд на предстоящих новогодних шоу.

Он учитывал и число обращений, и статистику, и сколько готовы заплатить клиенты артисту.

Первым в списке знаменитостей, которых желают видеть на новогодних праздниках, оказался Леонид Агутин.

Потом идут "Руки Вверх!", рэпер Баста, певец SHAMAN, Полина Гагарина, МакSим, Сосо Павлиашвили, "Иванушки International", Анна Асти, Филипп Киркоров, Николай Басков.