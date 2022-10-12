SHAMAN заявил о своём нежелании ехать на Евровидение
2022-10-12
14:31
Отечественный исполнитель утверждает, что у него нет интереса участвовать в международном песенном состязании "Евровидение".
Соотечественники видят участником "Евровидения" от РФ (если снимут запрет) певца Ярослава Дронова (SHAMAN), во многом благодаря патриотическим посылам в его песнях.
Сам музыкант отказывает от этой идеи, так как ему это неинтересно.
В интервью Teleprogramma.ru SHAMAN заявил: "На Евровидение не поехал бы, если б даже и пригласили. Не очень интересно. Каждый год проходит - и я примерно представляю, что там происходит и будет происходить. Мы справимся самостоятельно. Ничего страшного".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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