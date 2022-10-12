9-летний сын Рудковской и Плющенко Александр зарабатывает огромные деньги на рекламе

Александр Плющенко, которому всего 9 лет, зарабатывает огромные деньги, снимаясь в рекламе отечественных и зарубежных брендов.

Александр Плющенко или Гном Гномыч - лицо нескольких отечественных и иностранных компаний, а стоимость 1-ого рекламного контракта мальчика достигает отметки в 12 000 000 российских рублей.

Также малыш зарабатывает на рекламе в соцсетях, где у него имеется многомиллионная армия подписчиков.

Гонорары заботливый сын тратит на подарки любимой маме, Яне Рудковской.