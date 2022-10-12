Ваенга перенесла концерты в России в срочном порядке, о чём сообщила в соцсетях
2022-10-12
15:58
Певица Елена Ваенга обратилась к своим поклонникам в соцсетях, сообщив неприятную новость.
Исполнительница Елена Ваенга перенесла ближайшие выступления в российских городах.
Её концерты должны были пройти в Подмосковье, но обстоятельства вынудили артистку отменить выступления. В социальной сети звезда сцены обратилась к фанатам, поведав о причине её решения.
Ваенга объяснила: "Выступления состоятся в эти же даты в ноябре. Причина банальная - я заболела. Больной не хочу петь ни себе, ни вам. Спасибо всем за понимание".
Чем болеет артистка, неизвестно. Также она отметила, что график её концертов за границей также претерпел изменения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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