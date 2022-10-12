Галкину на выступлении в Барселоне поклонница вручила украинский талисман
2022-10-12
16:12
Максим Галкин в свои концерты в Европе включил шутки на украинском языке, что оценили поклонники из Украины. На концерте в Барселоне юмористу подарили украинский талисман.
Сайт KP.RU сообщает, что для концертов в Европе Максим Галкин включил в программу, к восторгу публики, шутки на украинском языке.
Так было, к примеру, в Барселоне 11 октября. Одна из поклонниц юмориста из Украины выбежала к сцене, вручив артисту платочек ("хустинку") с надписями на мове.
Девушка обратилась к Галкину: "Не выкидывайте, пусть он всегда будет с вами".
Артист пообещал: "Со мной".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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