Галкину на выступлении в Барселоне поклонница вручила украинский талисман

Максим Галкин в свои концерты в Европе включил шутки на украинском языке, что оценили поклонники из Украины. На концерте в Барселоне юмористу подарили украинский талисман.

Сайт KP.RU сообщает, что для концертов в Европе Максим Галкин включил в программу, к восторгу публики, шутки на украинском языке.

Так было, к примеру, в Барселоне 11 октября. Одна из поклонниц юмориста из Украины выбежала к сцене, вручив артисту платочек ("хустинку") с надписями на мове.

Девушка обратилась к Галкину: "Не выкидывайте, пусть он всегда будет с вами".

Артист пообещал: "Со мной".