Подписчики опять высмеяли Ксению Собчак за безграмотность

Написав пост о поездке в Израиль, Собчак упомянула город "Телявив", и даже после замечаний исправлять ошибку не стала.

Совсем недавно журналистка Ксения Собчак в интервью перепутала Ирак с Ираном, за что коллеги и поклонники ее публично раскритиковали, сообщает Рrozvezd.

Рассуждая о химическом оружии, которое, по официальной позиции США, было в Ираке и угрожало всем, телеведущая заявила, что все это произошло в Иране.

А теперь она попала впросак с другими элементарными географическими пунктами. Написав пост о поездке в Израиль, Собчак упомянула город "Телявив".

Ошибка не прошла незамеченной. На Ксению набросились блюстители грамотности, которые считают, что позорно не знать правильное написание города, в котором так часто бываешь и где живут многие эмигранты-артисты из России.

Поклонники забросали журналистку гневными комментариями, но телеведущая исправлять ошибку в посте не посчитала нужным.