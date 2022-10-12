Подписчики опять высмеяли Ксению Собчак за безграмотность
2022-10-12
16:13
Написав пост о поездке в Израиль, Собчак упомянула город "Телявив", и даже после замечаний исправлять ошибку не стала.
Совсем недавно журналистка Ксения Собчак в интервью перепутала Ирак с Ираном, за что коллеги и поклонники ее публично раскритиковали, сообщает Рrozvezd.
Рассуждая о химическом оружии, которое, по официальной позиции США, было в Ираке и угрожало всем, телеведущая заявила, что все это произошло в Иране.
А теперь она попала впросак с другими элементарными географическими пунктами. Написав пост о поездке в Израиль, Собчак упомянула город "Телявив".
Ошибка не прошла незамеченной. На Ксению набросились блюстители грамотности, которые считают, что позорно не знать правильное написание города, в котором так часто бываешь и где живут многие эмигранты-артисты из России.
Поклонники забросали журналистку гневными комментариями, но телеведущая исправлять ошибку в посте не посчитала нужным.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
PERN: на нитке трубопровода «Дружба» в Польше обнаружена утечка газа
Жена Петросяна Брухунова назвала главный секрет воспитания наследника в соцсетях
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
Рудковская сообщила, что строителей, обманувших её на 30 000 000 рублей, задержали
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы