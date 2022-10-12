Рудковская сообщила, что строителей, обманувших её на 30 000 000 рублей, задержали
2022-10-12
16:25
Музыкальный продюсер Яна Рудковская объявила о возбуждении уголовного дела против прораба, присвоившего себе более 30 000 000 российских рублей, которые предназначались для ремонта.
Продюсер Яна Рудковская решила добиться справедливости, по этой причине обратилась к стражам порядка, чтобы те отыскали афериста.
Мужчина был найден и обещал вернуть деньги, но этого так и не произошло. Рудковская решила идти до конца, заявив в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела.
Знаменитость сообщила: "Краснодарский мошенник-строитель, обманувший нашу семью, сейчас находится под следствием и под подпиской о невыезде! Преступники должны быть жестко наказаны".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Рудковская сообщила, что строителей, обманувших её на 30 000 000 рублей, задержали
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