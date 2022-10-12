Рудковская сообщила, что строителей, обманувших её на 30 000 000 рублей, задержали

Музыкальный продюсер Яна Рудковская объявила о возбуждении уголовного дела против прораба, присвоившего себе более 30 000 000 российских рублей, которые предназначались для ремонта.

Продюсер Яна Рудковская решила добиться справедливости, по этой причине обратилась к стражам порядка, чтобы те отыскали афериста.

Мужчина был найден и обещал вернуть деньги, но этого так и не произошло. Рудковская решила идти до конца, заявив в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела.

Знаменитость сообщила: "Краснодарский мошенник-строитель, обманувший нашу семью, сейчас находится под следствием и под подпиской о невыезде! Преступники должны быть жестко наказаны".