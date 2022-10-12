Жена Петросяна Брухунова назвала главный секрет воспитания наследника в соцсетях

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась главным секретом воспитания своего сына Вагана от артиста.

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла главный секрет воспитания сына от артиста, о чём сообщило издание "Vokrug.tv".

Брухунова заявила: "Как говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя".

Брухунова обменивалась мнениями с подписчиками на личной странице в соцсетях. Так она ответила на вопрос фанатов о принципах воспитания ребенка.

Несмотря на солидную разницу в возрасте супругов, их взгляды на жизнь и семью совпадают.