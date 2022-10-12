Жена Петросяна Брухунова назвала главный секрет воспитания наследника в соцсетях
2022-10-12
16:44
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась главным секретом воспитания своего сына Вагана от артиста.
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла главный секрет воспитания сына от артиста, о чём сообщило издание "Vokrug.tv".
Брухунова заявила: "Как говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя".
Брухунова обменивалась мнениями с подписчиками на личной странице в соцсетях. Так она ответила на вопрос фанатов о принципах воспитания ребенка.
Несмотря на солидную разницу в возрасте супругов, их взгляды на жизнь и семью совпадают.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Жена Петросяна Брухунова назвала главный секрет воспитания наследника в соцсетях
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