Жена Петросяна Брухунова назвала главный секрет воспитания наследника в соцсетях

2022-10-12

16:44

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась главным секретом воспитания своего сына Вагана от артиста.

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла главный секрет воспитания сына от артиста, о чём сообщило издание "Vokrug.tv".

Брухунова заявила: "Как говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя".

Брухунова обменивалась мнениями с подписчиками на личной странице в соцсетях. Так она ответила на вопрос фанатов о принципах воспитания ребенка.

Несмотря на солидную разницу в возрасте супругов, их взгляды на жизнь и семью совпадают.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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