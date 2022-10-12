Пэрис Хилтон сообщила о том, что её изнасиловали
2022-10-12
16:54
Американская актриса и певица Пэрис Хилтон поведала о том, как подверглась сексуальному насилию в период обучения в школе-интернате.
Пэрис Хилтон сообщила, что подверглась сексуальному насилию, когда училась в школе-интернате.
Актриса вспоминает: "Очень поздно ночью, это было около 3 или 4 часов, они приводили меня и других девочек в комнату и проводили медицинские осмотры".
Знаменитость утверждает, что осмотры проводили не медики, а какие-то посторонние люди. Подросток не сразу поняла суть происходящего.
Звезда до сих пор вспоминает о неприятном событии в своей жизни.
Хилтон обучалась в школе-интернат в 16 лет, где находилась 11 месяцев. Родные отправили её туда из-за тяжелого характера.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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