Пэрис Хилтон сообщила о том, что её изнасиловали

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон поведала о том, как подверглась сексуальному насилию в период обучения в школе-интернате.

Пэрис Хилтон сообщила, что подверглась сексуальному насилию, когда училась в школе-интернате.

Актриса вспоминает: "Очень поздно ночью, это было около 3 или 4 часов, они приводили меня и других девочек в комнату и проводили медицинские осмотры".

Знаменитость утверждает, что осмотры проводили не медики, а какие-то посторонние люди. Подросток не сразу поняла суть происходящего.

Звезда до сих пор вспоминает о неприятном событии в своей жизни.

Хилтон обучалась в школе-интернат в 16 лет, где находилась 11 месяцев. Родные отправили её туда из-за тяжелого характера.