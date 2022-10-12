Шаляпин заявил в эфире шоу Дебаты, что женщина должна знать своё место в обществе
2022-10-12
17:08
Певец Прохор Шаляпин резко высказался в адрес представительниц прекрасного пола, осудив за стремление добиваться успеха.
Российский исполнитель Прохор Шаляпин осудил стремление дам к успеху в карьере и призвал не допускать их к руководящим должностям.
На Ютуб-шоу "Дебаты" состоялась дискуссия на тему феминизма с журналисткой Еленой Хангой. В ходе передачи Шаляпин заявил, что женщины должны знать свое место в обществе и не стремиться занимать руководящие посты.
Артист высказался: "Женщины должны в принципе знать свое место в обществе. Женщин нельзя подпускать к руководящим должностям. Бывают, к сожалению, директорами школ женщины, но ничего хорошего в этом мы не видим".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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