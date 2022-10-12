ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле, задержав выходца из Украины

Агенты ФСБ России задержали 59-летнего украинца, готовившего теракт в Нижнем Тагиле.

12 октября центр Федеральной службы безопасности РФ по связям с общественностью сообщил, что сотрудники силового ведомства произвели задержание россиянина, который приехал на территорию России из Украины в 2014 году, намереваясь в будущем совершить теракт в Нижнем Тагиле.

К текущему моменту подозреваемый уже арестован, поскольку при обыске его дома сотрудники ФСБ обнаружили компоненты для изготовления кустарной бомбы.