Путин вручил звезду Героя России дочери погибшей Ольги «Корсы» Качуры

2022-10-12

18:27

Владимир Путин вручил звезду Героя РФ дочери командира народного ополчения ДНР Ольги Качуры с позывным "Корса".

Вечером 12 октября Владимир Путин принял в Кремле Елену Карабет, которая является дочерью погибшей в ходе спецоперации командира отряда ополчения Донецкой Народной республики Ольги "Корсы" Качуры. Путин выразил признательность Карабет за подвиги её матери, заверив, что её смерть не была напрасной.

В свою очередь Елена Карабет сообщила Владимиру Путину, что хотела бы пойти по стопам матери, встав на защиту территорий ДНР с оружием в руках.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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