Путин вручил звезду Героя России дочери погибшей Ольги «Корсы» Качуры
2022-10-12
18:27
Владимир Путин вручил звезду Героя РФ дочери командира народного ополчения ДНР Ольги Качуры с позывным "Корса".
Вечером 12 октября Владимир Путин принял в Кремле Елену Карабет, которая является дочерью погибшей в ходе спецоперации командира отряда ополчения Донецкой Народной республики Ольги "Корсы" Качуры. Путин выразил признательность Карабет за подвиги её матери, заверив, что её смерть не была напрасной.
В свою очередь Елена Карабет сообщила Владимиру Путину, что хотела бы пойти по стопам матери, встав на защиту территорий ДНР с оружием в руках.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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