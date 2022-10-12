Вольфович обвинил Украину в нарушении границы Беларуси с помощью БПЛА
2022-10-12
18:44
12 октября председатель Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что украинские беспилотники регулярно пересекают белорусское воздушное пространство без разрешения.
Вечером среды лидер Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сообщил, что с начала российской спецоперации в Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) данной страны регулярно нарушают суверенные белорусские границы путём пересечения воздушного пространства.
По словам Вольфовича, если Владимир Зеленский хочет пригласить наблюдателей на границу Украины с Беларусь, то они смогут увидеть нарушения лишь со стороны ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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