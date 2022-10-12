Вольфович обвинил Украину в нарушении границы Беларуси с помощью БПЛА

12 октября председатель Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что украинские беспилотники регулярно пересекают белорусское воздушное пространство без разрешения.

Вечером среды лидер Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сообщил, что с начала российской спецоперации в Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) данной страны регулярно нарушают суверенные белорусские границы путём пересечения воздушного пространства.

По словам Вольфовича, если Владимир Зеленский хочет пригласить наблюдателей на границу Украины с Беларусь, то они смогут увидеть нарушения лишь со стороны ВСУ.