Шмыгаль: минимальную температуру в домах Украины зимой снизят до 16 градусов
2022-10-12
18:54
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал снижение минимальной температуры в домах по всей стране грядущей зимой.
Вечером 10 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство призывает всех украинцев экономить расход таких ресурсов как уголь и газ зимой на старте отопительного сезона. По словам Шмыгаля, данная мера приведёт к тому, что в зимний период минимальная температура воздуха в украинских домах составит 16 градусов, а средняя будет равна 18 градусам.
Также Денис Шмыгаль утверждает, что данные экстренные меры связаны с недавними двухдневными обстрелами Украины со стороны России, в результате чего 30 процентов энергетических объектов страны вышли из строя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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