Ушаков: Эрдоган на встрече с Путиным в Астане представит план урегулирования в Украине

Советник президента РФ Юрий Ушаков утверждает, что турецкий президент Тайип Эрдоган намерен представить Владимиру Путину свой личный план по завершению украинского кризиса.

Вечером среды советник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что 13 октября в Астане пройдёт саммит по мерам доверия в Азии, в рамках которого Владимир Путин встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По мнению Ушакова, именно в Астане Эрдоган изложит Путину свой личный план мирного урегулирования в Украине.

При этом Юрий Ушаков отметил, что встреча Владимира Путина с Тайипом Эрдоганом в Астане является долгожданной для всех, поскольку Турция уже зарекомендовала себя как эффективный посредник в переговорах между Киевом и Москвой.