Bloomberg: США планируют запретить импорт алюминия из России

Сотрудник Bloomberg Дженнифер Джейкобс утверждает, что американское правительство рассматривает введения запрета на закупку российского алюминия.

Вечером 12 корреспондент американской газеты Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщил, что в правительстве Соединённых Штатов и в частности в команде Джо Байдена уже идут обсуждения о возможности введения санкций в отношении закупок алюминия у России, которые предлагается запретить.

По данным Джейкобса, подобные санкциям США могут стать реакцией на интенсификацию массированных ракетных обстрелов Украине, которые стартовали тремя днями ранее.