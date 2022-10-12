Bloomberg: США планируют запретить импорт алюминия из России
2022-10-12
19:52
Сотрудник Bloomberg Дженнифер Джейкобс утверждает, что американское правительство рассматривает введения запрета на закупку российского алюминия.
Вечером 12 корреспондент американской газеты Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщил, что в правительстве Соединённых Штатов и в частности в команде Джо Байдена уже идут обсуждения о возможности введения санкций в отношении закупок алюминия у России, которые предлагается запретить.
По данным Джейкобса, подобные санкциям США могут стать реакцией на интенсификацию массированных ракетных обстрелов Украине, которые стартовали тремя днями ранее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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