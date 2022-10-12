Зеленский запросил новые кредиты на закупку газа и угля для Украины

Владимир Зеленский обратился к западным партнёром с просьбой о предоставлении Киеву новых внешних кредитов.

В среду вечером Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите Всемирного банка, где заявил, что после недавних ракетных обстрелов украинских территорий со стороны России Киев нуждается в кредите на сумму в два миллиарда долларов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Также Зеленский утверждает, что Украине нужны ещё пять миллиардов долларов кредита для закупки угля и газа, необходимых стране в зимний период.