Моравецкий: Кремль может быть причастен к разгерметизации газопровода «Дружба»
2022-10-12
22:19
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий утверждает, что Россия может иметь отношение к утечке газа на трубопроводе "Дружба" в Польше.
12 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил на "Польском радио", где заявил, что многие факторы указывают на возможную причастность московского Кремля к утечке газа на трубопроводе "Дружба", разгерметизация которого была зарегистрирована утром среды.
Вместе с тем Моравецкий заверил, что Варшава не станет обвинять Россию в диверсии на польском газопроводе до тех пор, пока это не подтвердит тщательное расследование.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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