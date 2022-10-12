Моравецкий: Кремль может быть причастен к разгерметизации газопровода «Дружба»

2022-10-12

22:19

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий утверждает, что Россия может иметь отношение к утечке газа на трубопроводе "Дружба" в Польше.

12 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил на "Польском радио", где заявил, что многие факторы указывают на возможную причастность московского Кремля к утечке газа на трубопроводе "Дружба", разгерметизация которого была зарегистрирована утром среды.

Вместе с тем Моравецкий заверил, что Варшава не станет обвинять Россию в диверсии на польском газопроводе до тех пор, пока это не подтвердит тщательное расследование.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: