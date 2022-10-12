Зеленский ввёл новые санкции против Януковича и Дерипаски

Владимир Зеленский подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении Олега Дерипаски и Виктора Януковича.

12 октября пресс-служба офиса Владимира Зеленского сообщила, что украинский президент ввёл санкции против экс-главы Украины Виктора Януковича и российского бизнесмена Олега Дерипаски. Также в новый санкционный список Зеленского попали предприниматель Сергей Курченко и глава РСПП Виктор Лебедев.

В указе Владимира Зеленского отмечается, что введённые санкции позволяют временно изымать активы вышеуказанных лиц на территории Украины.