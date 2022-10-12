Зеленский ввёл новые санкции против Януковича и Дерипаски
2022-10-12
22:55
Владимир Зеленский подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении Олега Дерипаски и Виктора Януковича.
12 октября пресс-служба офиса Владимира Зеленского сообщила, что украинский президент ввёл санкции против экс-главы Украины Виктора Януковича и российского бизнесмена Олега Дерипаски. Также в новый санкционный список Зеленского попали предприниматель Сергей Курченко и глава РСПП Виктор Лебедев.
В указе Владимира Зеленского отмечается, что введённые санкции позволяют временно изымать активы вышеуказанных лиц на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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