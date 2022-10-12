Шапша: ПВО России сбило неопознанный беспилотник в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитии неизвестного летательного аппарата в небе над регионом.

Поздно вечером в среду Калужский губернатор Владислав Шапша опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили неопознанный беспилотник в южной части Калужской области. По словам Шапши, обломки дрона по удачному стечению обстоятельств упали в месте, где не было мирных граждан.

Примечательно, что 7 октября Владислав Шапша уже сообщал о крушении дрона в Калужской области, который разбился прямо на военном аэродроме Шайковка.